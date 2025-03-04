В свердловском КПРФ единогласно переизбрали лидера

Напомним, недавно «КП-Екатеринбург» писала о том, что главный свердловский коммунист раскритиковал наряженные памятники в Ирбите. Александр Ивачев выразил недовольство по поводу действий властей Ирбита, которые украсили памятники императрице Екатерине II и первому советскому вождю Владимиру Ленину костюмами Снегурочки и Деда Мороза.