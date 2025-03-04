В свердловском КПРФ единогласно переизбрали лидера

В Екатеринбурге, на отчетно-выборной конференции свердловского отделения КПРФ, единогласно переизбрали Александра Ивачева, занимавшего пост руководителя регионального отделения партии с 2014 года. Вместе с ним в бюро местного обкома избрали еще 16 человек.
— На конференции свердловского отделения КПРФ делегаты единогласно одобрили отчеты Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии, признав работу обкома удовлетворительной, а также избрали первого секретаря отделения партии и других глав различных направлений, — сообщили в пресс-службе Свердловского обкома КПРФ.
Напомним, недавно «КП-Екатеринбург» писала о том, что главный свердловский коммунист раскритиковал наряженные памятники в Ирбите. Александр Ивачев выразил недовольство по поводу действий властей Ирбита, которые украсили памятники императрице Екатерине II и первому советскому вождю Владимиру Ленину костюмами Снегурочки и Деда Мороза.