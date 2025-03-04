Глеб Никитин и Денис Мантуров обсудили будущее Нижегородской области

Информацию об этом Никитин опубликовал в своем Telegram-канале.
Обсуждались национальные проекты, охватывающие химическую, атомную, автомобильную, металлургическую, станкостроительную, судостроительную и авиационную отрасли.
Никитин подчеркнул, что эти сферы традиционно являются приоритетными для региона, обеспечивая более половины промышленного производства. В связи с этим, дополнительная государственная поддержка данных направлений имеет решающее значение.
Акцент в рамках национальных проектов будет сделан именно на перечисленные отрасли. Губернатор отметил, что местные предприятия и организации обладают необходимым опытом и знаниями для того, чтобы внести существенный вклад в реализацию новых общенациональных инициатив.