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Глеб Никитин и Денис Мантуров обсудили будущее Нижегородской области

Глава Нижегородской области, Глеб Никитин, встретился с первым заместителем председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым для обсуждения хода реализации общенациональных проектов, направленных на достижение технологического лидерства в регионе.

Источник: РИА "Новости"

Информацию об этом Никитин опубликовал в своем Telegram-канале.

Обсуждались национальные проекты, охватывающие химическую, атомную, автомобильную, металлургическую, станкостроительную, судостроительную и авиационную отрасли.

Никитин подчеркнул, что эти сферы традиционно являются приоритетными для региона, обеспечивая более половины промышленного производства. В связи с этим, дополнительная государственная поддержка данных направлений имеет решающее значение.

Акцент в рамках национальных проектов будет сделан именно на перечисленные отрасли. Губернатор отметил, что местные предприятия и организации обладают необходимым опытом и знаниями для того, чтобы внести существенный вклад в реализацию новых общенациональных инициатив.