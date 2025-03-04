Politico: ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Киеву на €20 млрд, предложенного шефом евродипломатии Каей Каллас, из-за возражений Венгрии. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на проект документа Совета ЕС.
Оно отмечает, что из текста, который представлен на рассмотрение представителям стран ЕС, исчезла «прямая ссылка» на организацию новых поставок военной помощи Украине. Изменения произошли после того, как Будапешт наложил вето на предыдущую версию документа в ходе последней встречи представителей государств сообщества. По оценкам издания, на этом фоне маловероятно, что поддержка со стороны ЕС «заполнит вакуум», образовавшийся после приостановки поставок вооружений Киеву Соединенными Штатами.
Как пишет Politico, в письме к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану от 3 марта председатель Евросовета Антониу Кошта «признал свое поражение» в попытках заставить страну поддержать разработку нового пакета помощи Украине. Так, он подчеркнул, что внутри ЕС «существуют расхождения относительно путей достижения мира и, в частности, подхода “мир через силу”. В то же время Кошта отметил “широкий консенсус” стран Евросоюза в отношении необходимости укрепить обороноспособность сообщества. В связи с этим издание делает вывод, что Будапешт, “вероятно, не имеет возражений относительно” укрепления позиций Брюсселя в военной сфере, при этом выступая категорически против новых поставок вооружений Киеву.
По данным источников Politico среди дипломатов ЕС, некоторые страны ЕС, включая Францию, «рады затягиванию принятия решения» по пакету помощи Украине. В то же время в ближайшем будущем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, может предложить «более креативные способы заставить эти страны поддерживать Киев». Одним из вариантов может стать требование о том, чтобы 20% кредитных средств, выделяемых на оборонные расходы, направлялись на помощь украинским властям. Издание также напоминает, что на 2025 год ЕС уже выделил €60 млрд на поддержку Киева и предоставление этих средств «не подлежит сомнению».
Ранее представитель Пентагона заявил ТАСС, что Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. По его словам, приостановка распространяется на всю военную технику США, которая в настоящее время не находится на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше.
Предложение Каллас и позиции стран ЕС
В феврале Politico со ссылкой на источники сообщало, что некоторые страны ЕС не поддержали идею Каллас о передаче новых вооружений Киеву, так как они не хотят тратить на это средства из своих национальных бюджетов. В частности, Испания, Италия и Португалия намерены увязать вопрос оказания помощи с тем, как Европа будет наращивать свои оборонные расходы. Собеседники издания отмечали, что ФРГ и Франция также не поддержали инициативу Каллас, так как уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине, пока другие европейские государства «были менее активны».
Главы государств и правительств Евросоюза планируют определить детали и объем новой военной помощи Украине на экстренном саммите 6 марта. Каллас подчеркнула, что она «оптимистично настроена» относительно одобрения лидерами ЕС новой помощи. Точная сумма не уточняется, однако в европейских СМИ появились публикации о том, что страны ЕС могут выделить Украине до €700 млрд. Это произошло сразу после заявлений новой администрации США о том, что конфликт должен быть завершен в кратчайшие сроки, что Украине не место в НАТО, а уже предоставленная американская военная помощь Киеву на сотни миллиардов долларов должна быть компенсирована.