Politico: ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву

В феврале Politico со ссылкой на источники сообщало, что некоторые страны ЕС не поддержали идею Каллас о передаче новых вооружений Киеву, так как они не хотят тратить на это средства из своих национальных бюджетов. В частности, Испания, Италия и Португалия намерены увязать вопрос оказания помощи с тем, как Европа будет наращивать свои оборонные расходы. Собеседники издания отмечали, что ФРГ и Франция также не поддержали инициативу Каллас, так как уже участвовали в переговорах о предоставлении гарантий безопасности Украине, пока другие европейские государства «были менее активны».