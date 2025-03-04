Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой повышению производительности труда

Отвечать за разработку отраслевых программ будет Минэкономразвития. К 17 марта совместно с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда оно должно разработать методические рекомендации и довести их до заинтересованных министерств, которые будут заниматься непосредственным формированием программ по своим секторам.
В программах должны быть учтены в том числе мероприятия по развитию системы подготовки кадров, внедрению механизмов стимулирования закупок, обновлению оборудования, проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проработаны вопросы совершенствования мер государственной поддержки, обеспечивающих рост производительности труда.
В ходе этой работы отраслевым министерствам также предстоит обеспечить проведение сопоставимого анализа прогнозных показателей, характеризующих влияние повышения производительности на рынок труда.
Кроме того, Михаил Мишустин поручил отраслевым министерствам к 24 апреля подготовить предложения по перечню показателей, характеризующих потенциал роста производительности труда в отраслях экономики и их социально-экономическую эффективность. Далее они будут проанализированы с участием комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» и Банка России для возможной интеграции в отраслевые программы производительности труда.
Задачами повышения производительности труда Правительство занимается на системной основе. Сейчас работа ведётся в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который запущен с января 2025 года по поручению Президента. В нём выделили соответствующий федеральный проект. К концу 2030 года инициативами по повышению производительности труда предстоит охватить все государственные и муниципальные учреждения социальной сферы — всего около 123 тыс. организаций в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта, а также не менее 40% средних и крупных предприятий базовых и несырьевых отраслей экономики.
Как уточнял во время своего выступления на стратегической сессии Михаил Мишустин, за шесть лет финансирование мероприятий этого важного для экономики направления составит порядка 30,5 млрд рублей.