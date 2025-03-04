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Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой повышению производительности труда

Для каждой отрасли экономики и социальной сферы будут сформированы программы повышения производительности труда. Организовать работу по этому направлению поручил Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам состоявшейся 11 февраля стратегической сессии. Внедрение отраслевых программ позволит обеспечить системный подход к решению задач, направленных на повышение производительности труда.

Источник: РИА "Новости"

Отвечать за разработку отраслевых программ будет Минэкономразвития. К 17 марта совместно с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда оно должно разработать методические рекомендации и довести их до заинтересованных министерств, которые будут заниматься непосредственным формированием программ по своим секторам.

В программах должны быть учтены в том числе мероприятия по развитию системы подготовки кадров, внедрению механизмов стимулирования закупок, обновлению оборудования, проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проработаны вопросы совершенствования мер государственной поддержки, обеспечивающих рост производительности труда.

В ходе этой работы отраслевым министерствам также предстоит обеспечить проведение сопоставимого анализа прогнозных показателей, характеризующих влияние повышения производительности на рынок труда.

Кроме того, Михаил Мишустин поручил отраслевым министерствам к 24 апреля подготовить предложения по перечню показателей, характеризующих потенциал роста производительности труда в отраслях экономики и их социально-экономическую эффективность. Далее они будут проанализированы с участием комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» и Банка России для возможной интеграции в отраслевые программы производительности труда.

Задачами повышения производительности труда Правительство занимается на системной основе. Сейчас работа ведётся в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который запущен с января 2025 года по поручению Президента. В нём выделили соответствующий федеральный проект. К концу 2030 года инициативами по повышению производительности труда предстоит охватить все государственные и муниципальные учреждения социальной сферы — всего около 123 тыс. организаций в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта, а также не менее 40% средних и крупных предприятий базовых и несырьевых отраслей экономики.

Как уточнял во время своего выступления на стратегической сессии Михаил Мишустин, за шесть лет финансирование мероприятий этого важного для экономики направления составит порядка 30,5 млрд рублей.