Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой повышению производительности труда

Задачами повышения производительности труда Правительство занимается на системной основе. Сейчас работа ведётся в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который запущен с января 2025 года по поручению Президента. В нём выделили соответствующий федеральный проект. К концу 2030 года инициативами по повышению производительности труда предстоит охватить все государственные и муниципальные учреждения социальной сферы — всего около 123 тыс. организаций в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта, а также не менее 40% средних и крупных предприятий базовых и несырьевых отраслей экономики.