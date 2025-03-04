Узбекистан и Беларусь расширят биржевую торговлю

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана в Беларуси и Белорусская универсальная товарная биржа в 2025 году планируют наладить более тесное сотрудничество, сообщает пресс-служба БУТБ.
Цель — вовлечь как можно больше представителей узбекского бизнеса в торговлю на белорусской биржевой площадке.
Перспективы сотрудничества обсудили посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров и председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.
В качестве приоритетного направления взаимодействия они определили проведение совместных мероприятий по биржевой тематике для деловых кругов Узбекистана как в очном формате, так и с использованием видеоконференцсвязи.
По мнению сторон, недостаточная информированность узбекистанских субъектов хозяйствования о возможностях применения биржевого механизма в экспортно-импортной деятельности — главный фактор, препятствующий достижению более высоких темпов роста биржевого товарооборота между двумя странами.
Насколько мне известно, по итогам прошлого года сумма сделок узбекистанских участников на вашей площадке увеличилась в три раза. Это впечатляющий результат, но я уверен, что потенциал сотрудничества наших стран в сфере биржевой торговли значительно шире. Поскольку укрепление торгово-экономических связей — одна из основных функций посольства, а биржа имеет к этому самое непосредственное отношение, мы готовы оказывать содействие в организации биржевых семинаров, конференций и форумов как в Беларуси, так и на территории Узбекистана. При этом мы поможем привлечь компании со всех регионов страны, чтобы эффект от мероприятий был максимальный.
В свою очередь Александр Осмоловский поддержал предложение главы узбекской дипмиссии, а также обратил внимание на исключительную важность Узбекистана в контексте международной деятельности биржи, включая межбиржевое сотрудничество.
«С Узбекистаном мы сотрудничаем по многим направлениям. Это и биржевая торговля, и образовательные услуги, и формирование общих ценовых индикаторов на биржевые товары, и взаимодействие в рамках Международной ассоциации бирж. Причем в каждой из перечисленных сфер у нас есть практические результаты и положительная динамика. В связи с этим нельзя не отметить схожесть биржевых рынков наших стран, что, безусловно, упрощает работу с узбекистанскими партнерами и позволяет успешно реализовывать совместные проекты с выгодой для обеих сторон», — отметил председатель правления БУТБ.
По состоянию на 28 февраля 2025 года на БУТБ были аккредитованы 188 резидентов Узбекистана, в том числе три биржевых брокера. В январе-феврале узбекские участники торгов заключили сделки на общую сумму $15,8 млн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. В структуре биржевого товарооборота преобладали пиломатериалы и сухое молоко белорусского производства.