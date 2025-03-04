Имиджевые мероприятия более чем оправданы, считают в Миннацэкономики

«Если мы иностранные инвестиции в расчете на один день посчитаем, то в среднем каждый день в Казахстан приходит 50 млн долларов инвестиций. Разумеется, проведение мероприятий, которые стоят 1−2−3 млн долларов более чем оправдано. Такие мероприятия фондируются за счет средств спонсоров, как правило, не используются средства республиканского бюджета», — резюмировал вице-министр.