Имиджевые мероприятия более чем оправданы, считают в Миннацэкономики

Он отметил, что доля имиджевых мероприятий в общих расходах республиканского бюджета составляет всего 0,01%.
«Имиджевые мероприятия, бесспорно, в том числе, к ним относятся инвестиционные форумы — это ключевой инструмент мировой практики, не только казахстанской. Данная практика направлена на привлечение капитала, инвестиций, способствует экспорту страны. Мы считаем, что данные мероприятия в разумных пределах, разумеется, оправданы», — сказал Арман Касенов.
Он сообщил, что иностранные инвестиции в Казахстан составляют 20 млрд долларов. Многие из этих инвестиций были привлечены благодаря таким мероприятиям. На подобных мероприятиях казахстанские компании договариваются об экспорте продукции.
«Если мы иностранные инвестиции в расчете на один день посчитаем, то в среднем каждый день в Казахстан приходит 50 млн долларов инвестиций. Разумеется, проведение мероприятий, которые стоят 1−2−3 млн долларов более чем оправдано. Такие мероприятия фондируются за счет средств спонсоров, как правило, не используются средства республиканского бюджета», — резюмировал вице-министр.