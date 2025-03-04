С 1 марта на Кубани начнут изымать земельные участки: подробности нового закона

Закон устанавливает строгие правила контроля за земельными участками. Если участок, приобретенный до 1 марта, не используется в течение трех лет, власти могут инициировать его изъятие. Особенно важно, что у властей теперь есть возможность выявить неиспользуемые участки по ряду признаков, таких как отсутствие фундамента для строящегося объекта в течение двух лет или отсутствие самого объекта в течение пяти лет.



В случае, если участок не предназначен для строительства, но на нем не проводится хозяйственная деятельность, и он захламлен или зарос сорняками в течение трех и более лет, также может быть принято решение о его изъятии.



Специалисты Росреестра подчеркивают, что владельцам участков будет выдано предписание о устранении нарушений. Если в течение 30 дней не будут предприняты меры, власти могут обратиться в суд для изъятия земли и ее продажи на аукционе.



Этот закон вступил в силу с целью повышения эффективности использования земельных ресурсов в стране и предотвращения бесхозных участков. Жители Кубани должны внимательно следить за состоянием своих земель и вовремя устранять нарушения, чтобы избежать возможных юридических последствий.