В Узбекистане застройщиков начнут штрафовать за строительную пыль. Но хватит ли этого?

Документ вступит в силу в начале июня, через три месяца.
Почему это важно?
Строительная пыль — одна из ключевых проблем городской экологии в Узбекистане. В крупных городах страны, особенно в Ташкенте, пыльные бури разной степени интенсивности наблюдаются от 50 до 80 дней в году. Одна из причин — бесконтрольное строительство, при котором в воздух поднимаются тонны пыли и песка.
По статистике, с одной строительной площадки площадью 500 м² в течение года в воздух поднимается до 50 тонн пыли.
Фактически требования по предотвращению запыленности (например, полив стройплощадок и подъездных путей водой) уже есть в градостроительных регламентах. Однако никакой конкретной ответственности за их нарушение не предусматривалось. Теперь это изменится.
Какие штрафы предусмотрены?
В Административный кодекс вводится новая статья 85−1:
- Первое нарушение — штраф 10 БРВ (3,7 млн сумов).
- Повторное нарушение в течение года — штраф 50 БРВ (18,7 млн сумов).
Для сравнения, в других странах штрафы за строительную пыль значительно выше:
- Казахстан — до 8 200 долларов.
- Беларусь — до 2 440 долларов.
- Россия — до 208 долларов или приостановление деятельности на 90 суток.
Но хватит ли этого?
Хотя сам факт появления штрафов — это шаг вперед, возникает вопрос: а достаточно ли 3,7 млн сумов? Для крупных застройщиков, строящих многоэтажные дома, где только одна квартира стоит сотни миллионов сумов, этот штраф — копейки.
Если цель закона — реально снизить уровень загрязнения воздуха, штрафы стоило бы увеличить как минимум в 10 раз, чтобы застройщики не могли просто заплатить и продолжать нарушать.
Теперь остается ждать, как на практике будет работать этот закон и насколько эффективно правоохранители будут его применять.