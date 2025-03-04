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В Узбекистане застройщиков начнут штрафовать за строительную пыль. Но хватит ли этого?

Vaib.uz (Узбекистан. 4 марта). Президент подписал новый закон, который вводит ответственность для застройщиков за пыль, поднимаемую со строительных площадок.

Источник: Vaib.Uz

Документ вступит в силу в начале июня, через три месяца.

Почему это важно?

Строительная пыль — одна из ключевых проблем городской экологии в Узбекистане. В крупных городах страны, особенно в Ташкенте, пыльные бури разной степени интенсивности наблюдаются от 50 до 80 дней в году. Одна из причин — бесконтрольное строительство, при котором в воздух поднимаются тонны пыли и песка.

По статистике, с одной строительной площадки площадью 500 м² в течение года в воздух поднимается до 50 тонн пыли.

Фактически требования по предотвращению запыленности (например, полив стройплощадок и подъездных путей водой) уже есть в градостроительных регламентах. Однако никакой конкретной ответственности за их нарушение не предусматривалось. Теперь это изменится.

Какие штрафы предусмотрены?

В Административный кодекс вводится новая статья 85−1:

  • Первое нарушение — штраф 10 БРВ (3,7 млн сумов).
  • Повторное нарушение в течение года — штраф 50 БРВ (18,7 млн сумов).

Для сравнения, в других странах штрафы за строительную пыль значительно выше:

  • Казахстан — до 8 200 долларов.
  • Беларусь — до 2 440 долларов.
  • Россия — до 208 долларов или приостановление деятельности на 90 суток.

Но хватит ли этого?

Хотя сам факт появления штрафов — это шаг вперед, возникает вопрос: а достаточно ли 3,7 млн сумов? Для крупных застройщиков, строящих многоэтажные дома, где только одна квартира стоит сотни миллионов сумов, этот штраф — копейки.

Если цель закона — реально снизить уровень загрязнения воздуха, штрафы стоило бы увеличить как минимум в 10 раз, чтобы застройщики не могли просто заплатить и продолжать нарушать.

Теперь остается ждать, как на практике будет работать этот закон и насколько эффективно правоохранители будут его применять.

закон
строительство
экология
штрафы
Шавкат Мирзиеев