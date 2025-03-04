В Узбекистане застройщиков начнут штрафовать за строительную пыль. Но хватит ли этого?

Строительная пыль — одна из ключевых проблем городской экологии в Узбекистане. В крупных городах страны, особенно в Ташкенте, пыльные бури разной степени интенсивности наблюдаются от 50 до 80 дней в году. Одна из причин — бесконтрольное строительство, при котором в воздух поднимаются тонны пыли и песка.