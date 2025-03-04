Вэнс: Зеленский показал, что не хочет участвовать в мирном процессе

«Мне абсолютно все равно, что президент Зеленский говорит обо мне или о ком-то еще, но он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе В этом и заключается реальный провал, я думаю, что Зеленский еще не дошел до этого, и, честно говоря, думаю, что и сейчас не дошел, но я думаю, что в конце концов он дойдет, он должен», — отметил политик.