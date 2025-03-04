CNN раскрыл, сколько продержится Украина без оружия из США

Максимальный срок, на который Киеву хватит боеприпасов и оружия, по мнению источника СМИ, — три весенних месяца. За этот период ВСУ потратит все запасы военной помощи, которую предоставила команда экс-президента США Джо Байдена. Далее пауза в поставках со стороны США станет фатальной.
CNN отмечает, что Европейский союз сможет лишь частично компенсировать нехватку артиллерии, присылать которую отказались Соединенные Штаты Америки. Кроме того, Европа вооружит Украину куда менее современным и мощным оружием и средствами ПВО, чем американцы, сообщают «Ведомости».
4 марта президент США Дональд Трамп распорядился остановить поставки вооружения на Украину. Такое решение было принято после скандальной перепалки американского лидера и украинского президента Владимира Зеленского на прошлой неделе в Вашингтоне из-за отказа Киева от урегулирования конфликта с Москвой путем переговоров. Военные поставки из США «заморозили» до тех пор, пока Зеленский не продемонстрирует готовность к решению украинского кризиса по предложенному американцами сценарию.