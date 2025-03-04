CNN раскрыл, сколько продержится Украина без оружия из США

4 марта президент США Дональд Трамп распорядился остановить поставки вооружения на Украину. Такое решение было принято после скандальной перепалки американского лидера и украинского президента Владимира Зеленского на прошлой неделе в Вашингтоне из-за отказа Киева от урегулирования конфликта с Москвой путем переговоров. Военные поставки из США «заморозили» до тех пор, пока Зеленский не продемонстрирует готовность к решению украинского кризиса по предложенному американцами сценарию.