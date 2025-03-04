Депутат думы Иркутска обсудил с мэрией города строительство путепровода на Батарейной

Депутат Думы города по избирательному округу № 9 Павел Кудеев вместе с администрацией Иркутска обсудил вопрос освещения по улице ПМС-45, а также в районе виадука на Батарейной, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу гордумы.
«Совместно пришли к выводу, что многое зависит от нынешнего состояния сетей. Решили, что проедем расширенным составом — железнодорожники, представители комитета городского обустройства мэрии, Ленинского округа и я. Проверим работоспособность линии», — пояснил Павел Кудеев.
Если будут обнаружены неисправности, сначала придется решать технические вопросы. Если всё будет в порядке, то специалисты займутся оформлением документов и переводом сетей в муниципальную собственность, после чего можно официально подать свет.
«Не забываю следить за путепроводом на Батарейной. Строительство движется по графику, подрядчик по мере возможности соединяет опоры моста пролетными балками. Тут у нас главный вопрос с технологическими окнами РЖД. И параллельно подрядчик готовит заливку основной конструкции», — рассказал депутат по округу № 9.
Объект также контролируют специалисты администрации. Они ежедневно следят за ходом работ и совместно с подрядчиком решают все возникающие в процессе вопросы. Такой подход позволяет максимально эффективно продвигаться к долгожданному завершению проекта.