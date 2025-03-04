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Лукашенко проводит второй подряд кадровый день

Накануне глава государства принял рад кадровых решений, в частности, в республике был назначен новый глава Минсвязи и вице-премьер.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко снова проводит кадровый день, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

На рассмотрении у главы государства сферы: АПК, промышленность, строительство и ️ ЖКХ.

«Будут кадровые решения. И конечно, задачи для всех», — отмечается в Telegram-канале.

Накануне глава государства утвердил новый состав правительства республики, который сохранился практически в прежнем составе. Новыми члена совета министров стали вице-премьер Владимир Караник и министр связи и информатизации Кирилл Залесский.

Лукашенко Александр