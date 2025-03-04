Лукашенко проводит второй подряд кадровый день

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко снова проводит кадровый день, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
На рассмотрении у главы государства сферы: АПК, промышленность, строительство и ️ ЖКХ.
«Будут кадровые решения. И конечно, задачи для всех», — отмечается в Telegram-канале.
Накануне глава государства утвердил новый состав правительства республики, который сохранился практически в прежнем составе. Новыми члена совета министров стали вице-премьер Владимир Караник и министр связи и информатизации Кирилл Залесский.