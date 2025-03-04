Гафиятуллин о встрече Минниханова и Путина: «Я испытал гордость за республику»

«Важно отметить, что наша республика не только не снизила, но и нарастила объемы промышленного производства. В аграрном секторе мы входим в тройку лидеров по показателям производительности труда и объему выпускаемой продукции в масштабах всей России. Это же дорогого стоит, согласитесь? Это значимое достижение. И поэтому хотелось бы сказать о том, что наш руководитель, Рустам Нургалиевич, он действительно молодец», — подчеркнул зампред Общественной палаты РТ.