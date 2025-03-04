Трамп повысил пошлины для Китая: отразится ли это на Казахстане, ответили в правительстве

«Мне кажется, что здесь прямой зависимости нет. Вы задали вопрос: как повлияет на импорт китайских товаров ввод пошлин со стороны господина Трампа? Дело в том, что для Китая Америка является большим рынком сбыта. Однако мы не думаем, что китайский экспорт как-то был ограничен до этого. То есть те объемы экспорта, которые мы могли из Китая потреблять, мы и до этого их потребляли, соответственно, мы не видим прямой связи здесь», — высказался вице-министр нацэкономики Арман Касенов.
Напомним, в первые дни своего президентства Дональд Трамп заявил о готовности ввести 10%-ные пошлины на китайский импорт с 1 февраля, обвиняя Китай в поставках запрещенного фентанила, который, по его словам, через Мексику попадает в США.
При этом же американский президент заявлял, что предпочел бы избежать введения тарифов на импортные товары, «если бы не сложившиеся обстоятельства». Однако в начале февраля в США все же объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая — 10%. Нововведения вступило в силу 1 февраля. По ее словам, «обещание было сделано и будет исполнено».
Сегодня стало известно, что Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая, повысив до 20%.