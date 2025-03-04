Трамп повысил пошлины для Китая: отразится ли это на Казахстане, ответили в правительстве

«Мне кажется, что здесь прямой зависимости нет. Вы задали вопрос: как повлияет на импорт китайских товаров ввод пошлин со стороны господина Трампа? Дело в том, что для Китая Америка является большим рынком сбыта. Однако мы не думаем, что китайский экспорт как-то был ограничен до этого. То есть те объемы экспорта, которые мы могли из Китая потреблять, мы и до этого их потребляли, соответственно, мы не видим прямой связи здесь», — высказался вице-министр нацэкономики Арман Касенов.