В Перми новые граждане России получили вместе с паспортом повестки в военкомат

Сегодня, 4 марта, мигрантам, получившим российское гражданство, вручили повестки. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе военного следственного отдела по пермскому гарнизону.
Иностранцам вручали повестки с требованием явиться в военные комиссариаты Пермского края для постановки на воинский учет. Также новым гражданам была предложена возможность заключить контракт на службу в Вооруженных силах РФ.
Кроме того, мигрантам разъяснили ответственность за нарушение правил воинского учета. В частности, за такие правонарушения предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей, а также возможное лишение гражданства Российской Федерации.