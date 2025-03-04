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В Перми новые граждане России получили вместе с паспортом повестки в военкомат

Им была предложена возможность заключить контракт на службу в Вооруженных силах РФ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 марта, мигрантам, получившим российское гражданство, вручили повестки. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе военного следственного отдела по пермскому гарнизону.

Иностранцам вручали повестки с требованием явиться в военные комиссариаты Пермского края для постановки на воинский учет. Также новым гражданам была предложена возможность заключить контракт на службу в Вооруженных силах РФ.

Кроме того, мигрантам разъяснили ответственность за нарушение правил воинского учета. В частности, за такие правонарушения предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей, а также возможное лишение гражданства Российской Федерации.