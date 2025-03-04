Лукашенко вновь назначил Каранкевича, Сивака и Шулейко вице-премьерами

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Виктора Каранкевича, Анатолия Сивака и Юрия Шулейко на должности вице-премьеров.
Высокопоставленные чиновники ранее занимали данные должности, но ушли в отставку в связи с прошедшими в республике выборами президента.
Теперь глава государства вновь утвердил их на должностях, которые они занимали.
Накануне он также переназначил на должности Николая Снопкова.
Предыдущий состав совета министров покинул вице-премьер Игорь Петришенко, которые многие годы курировал в правительстве социальные вопросы.
На его должность пришел Владимир Караник, который последние году работал в качестве председателя Гродненского областного исполнительного комитета. Исполняющим обязанности Гродненского облисполкома стал Юрий Караев, которого президент Беларуси для этого освободил от должности своего помощника.