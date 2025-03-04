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Лукашенко вновь назначил Каранкевича, Сивака и Шулейко вице-премьерами

Согласно белорусскому законодательству после президентских выборов правительство уходит в отставку в полном составе, после чего должен быть назначен новый состав совета министров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Виктора Каранкевича, Анатолия Сивака и Юрия Шулейко на должности вице-премьеров.

Высокопоставленные чиновники ранее занимали данные должности, но ушли в отставку в связи с прошедшими в республике выборами президента.

Теперь глава государства вновь утвердил их на должностях, которые они занимали.

Накануне он также переназначил на должности Николая Снопкова.

Предыдущий состав совета министров покинул вице-премьер Игорь Петришенко, которые многие годы курировал в правительстве социальные вопросы.

На его должность пришел Владимир Караник, который последние году работал в качестве председателя Гродненского областного исполнительного комитета. Исполняющим обязанности Гродненского облисполкома стал Юрий Караев, которого президент Беларуси для этого освободил от должности своего помощника.

Лукашенко Александр