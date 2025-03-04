Маск призвал Зеленского покинуть Украину

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский должен покинуть Украину, поселиться в стране, которая не вовлечена в украинский конфликт и получить там амнистию, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Так предприниматель прокомментировал в соцсети X сообщение пользователя о том, что Зеленский по окончании украинского конфликта, вероятно, проиграет на выборах и окажется за решеткой по делу о коррупции. Как отметил пользователь, которому ответил Маск, Зеленский — диктатор, который ради власти «отправляет невинных украинцев в мясорубку».
«Так и есть. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следовало бы предложить некую форму амнистии в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине», — написал Маск.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал слова Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, «худшим заявлением», с которым США больше не будут мириться.
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.