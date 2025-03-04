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Глава ЕК предложила странам ЕС новый механизм военной помощи Украине

Глава ЕК предложила увеличить расходы на оборону стран ЕС на 1,5 процента ВВП.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в рамках нового плана по «перевооружению Европы» создать новый механизм кредитов на сумму в 150 миллиардов евро, который позволит странам союза не только нарастить свои оборонные расходы, но также значительно ускорить и увеличить военные поставки Украине.

Фон дер Ляйен во вторник направила свои предложения странам Евросоюза в специальном письме перед саммитом ЕС 6 марта, который будет посвящен Украине и безопасности в Европе.

«Я предлагаю новый механизм. Мы предоставляем государствам-членам кредиты на сумму 150 миллиардов евро для инвестиций в оборону. По сути, речь идет о том, чтобы тратить деньги лучше и вместе. И мы говорим о таких областях, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с беспилотниками, но также и удовлетворение других потребностей, например, в области кибербезопасности и военной мобильности. Это поможет государствам-членам объединить спрос и осуществлять совместные закупки. И, конечно, с помощью этого оборудования государства-члены могут значительно усилить свою поддержку Украине, включая немедленную поставку военной техники для Украины», — сказала она.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

ЕС