Глава ЕК предложила странам ЕС новый механизм военной помощи Украине

«Я предлагаю новый механизм. Мы предоставляем государствам-членам кредиты на сумму 150 миллиардов евро для инвестиций в оборону. По сути, речь идет о том, чтобы тратить деньги лучше и вместе. И мы говорим о таких областях, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с беспилотниками, но также и удовлетворение других потребностей, например, в области кибербезопасности и военной мобильности. Это поможет государствам-членам объединить спрос и осуществлять совместные закупки. И, конечно, с помощью этого оборудования государства-члены могут значительно усилить свою поддержку Украине, включая немедленную поставку военной техники для Украины», — сказала она.