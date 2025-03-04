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Юрий Слюсарь сообщил, что на Дону в этом году будут отремонтированы 400 км дорог

Ростовская область, 4 марта 2025. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в 2025 году отремонтируют 219 дорог протяженностью 398 км благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это и крупные региональные объекты, и местные дороги.

Источник: РИА "Новости"

Об этом глава донского региона написал в своем телеграм-канале.

Как отметил Юрий Слюсарь, на реализацию планов предусмотрено 9,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд — средства федерального бюджета.

«Дорожная отрасль — одна из самых волнующих тем у жителей Дона. Вижу ваши многочисленные сообщения. Понимаю масштаб работ, на сегодняшний день износ только опорных дорог между городами составляет около 19%, по остальным он еще выше. Безусловно, нам предстоит много работы по приведению их в нормативное состояние. Для этого нужно больше денег и времени», — написал Юрий Слюсарь.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» приведут в порядок 200 км дорог — это 40 магистралей к 28 населенным пунктам. Будет уделено внимание контролю за качеством выполнения работ.

«Подрядчики обязаны работать на совесть, чтобы потом не переделывать по гарантии. Это особая зона ответственности и пристального контроля со стороны Минтранса и глав на местах», — добавил глава донского региона.