Юрий Слюсарь сообщил, что на Дону в этом году будут отремонтированы 400 км дорог

«Дорожная отрасль — одна из самых волнующих тем у жителей Дона. Вижу ваши многочисленные сообщения. Понимаю масштаб работ, на сегодняшний день износ только опорных дорог между городами составляет около 19%, по остальным он еще выше. Безусловно, нам предстоит много работы по приведению их в нормативное состояние. Для этого нужно больше денег и времени», — написал Юрий Слюсарь.