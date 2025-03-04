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Лукашенко поручил навести порядок с зарплатами спортсменов и тренеров

Александр Лукашенко анонсировал «приличные изменения» в вопросах по зарплатам и налогам в белорусском спорте. В некоторых дисциплинах установят зарплатные лимиты, а вознаграждения спортсменов и тренеров привяжут к достижению результатов, сообщил телеграм-канал "Пул Первого.

Источник: БЕЛТА

Президент возмутился, что весь спорт, по сути, содержится из бюджета независимо от результатов работы. Обращаясь к вновь назначенному министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку, он поручил навести порядок с вознаграждениями в отрасли.

А то мы сегодня спорим по зарплате и прочее. Некоторые у нас тренеры, которые в плей-офф не попали в отдельных видах спорта, они получают три зарплаты президента — по 35−40 тысяч рублей. Поэтому все надо приводить в соответствие", — заявил глава государства.

Особенно резкая критика прозвучала в адрес футбольной федерации. По словам Лукашенко, если «есть результат — есть деньги и прочее». А если результата нет — не будет разговора ни о деньгах, ни о земельных участках, квартирах и прочем.

Лукашенко Александр