Лукашенко поручил навести порядок с зарплатами спортсменов и тренеров

А то мы сегодня спорим по зарплате и прочее. Некоторые у нас тренеры, которые в плей-офф не попали в отдельных видах спорта, они получают три зарплаты президента — по 35−40 тысяч рублей. Поэтому все надо приводить в соответствие", — заявил глава государства.