Лукашенко поручил навести порядок с зарплатами спортсменов и тренеров

Президент возмутился, что весь спорт, по сути, содержится из бюджета независимо от результатов работы. Обращаясь к вновь назначенному министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку, он поручил навести порядок с вознаграждениями в отрасли.
А то мы сегодня спорим по зарплате и прочее. Некоторые у нас тренеры, которые в плей-офф не попали в отдельных видах спорта, они получают три зарплаты президента — по 35−40 тысяч рублей. Поэтому все надо приводить в соответствие", — заявил глава государства.
Особенно резкая критика прозвучала в адрес футбольной федерации. По словам Лукашенко, если «есть результат — есть деньги и прочее». А если результата нет — не будет разговора ни о деньгах, ни о земельных участках, квартирах и прочем.