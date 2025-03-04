Лукашенко назвал главный вопрос, который нужно решать в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта 2025 года во время общения с представителями промышленного сектора назвал главный вопрос, который нужно решать в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства, говоря о главном вопросе, подчеркнул, что нужно решать прежде всего вопросы инвестиций.
— Есть инвестиции — есть развитие страны, — заявил президент.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко сохранил посты вице-премьеров за Каранкевичем, Сиваком и Шулейко.
Ранее Лукашенко сохранил пост первого вице-премьера за Снопковым, назвав главную задачу экономики.
Кроме того, глава государства назначил министра связи и информатизации 3 марта.
Тем временем Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Караника вице-премьером. Вместе с тем президент согласился на новую должность для вице-премьера Петришенко, которого сменил Караник.
Также Лукашенко сказал, что экс-глава МВД и помощник президента Караев возглавит Гродненскую область.