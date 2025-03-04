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Лукашенко сохранил посты вице-премьеров за Каранкевичем, Сиваком и Шулейко в обновленном правительстве

Лукашенко сохранил посты вице-премьеров промышленного блока нового правительства.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 4 марта, во время второго кадрового дня сохранил посты вице-премьеров промышленного блока нового правительства, пишет БелТА.

В сообщении сказано, что глава государства сохранил должности заместителей премьер-министра в промышленном блоке за Виктором Каранкевичем, Анатолием Сиваком, Юрием Шулейко.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко сохранил пост первого вице-премьера за Снопковым, назвав главную задачу экономики.

Кроме того, глава государства назначил министра связи и информатизации 3 марта.

Тем временем Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Караника вице-премьером. Вместе с тем президент согласился на новую должность для вице-премьера Петришенко, которого сменил Караник.

Также Лукашенко сказал, что экс-глава МВД и помощник президента Караев возглавит Гродненскую область.