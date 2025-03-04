На Южном Урале потратили более 2,5 млрд рублей на пособия для беременных

В Челябинской области 13 460 работающих женщин получили в 2024 году пособие по беременности и родам — сумма составила более 2,5 млрд рублей.
Отделение Социального фонда России выплачивает женщинам пособие по беременности и родам за 70 дней до родов и за 70 дней после родов. Если в семье ожидается появление двойняшек или тройняшек, а также, если роды прошли с осложнениями — срок увеличивается и составляет суммарно 194 и 156 дней.
В 2025 году размер пособия по беременности и родам увеличен, это связано с повышением МРОТ с 1 января. Размер пособия для жительниц Челябинской области с учетом районного коэффициента составляет:
• за 140 дней минимальное — 118 778,80 рубля, максимальное — 794 355,80 рубля;
• за 156 дней минимальное — 132 353,52 рубля, максимальное — 885 139,32 рубля;
• за 194 дня минимальное — 164 593,48 рубля, максимальное — 1 100 750, 18 рубля.
Для каждой будущей мамы размер пособия по беременности и родам рассчитывается индивидуально и зависит от ее среднего заработка за два года, которые предшествовали году наступления отпуска по беременности и родам. Чем выше официальная заработная плата, тем больше размер пособия по беременности и родам.
«При этом матери детей погодок могут более выгодно выйти во второй декрет. Это возможно если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и готовится к рождению второго малыша. Ей необходимо после оформления нового декрета написать работодателю заявление о замене лет для расчета пособия и учета дохода, который был до первого декрета. Поскольку в это время женщина работала и получала зарплату, то размер пособия может быть выше», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Пособие по беременности и родам оформляется после поступления в Отделение СФР по Челябинской области необходимой информации. Медицинская организация направляет больничный лист работодателю, который затем предоставляет сведения в Отделение СФР в течение трех рабочих дней.