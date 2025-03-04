На Южном Урале потратили более 2,5 млрд рублей на пособия для беременных

«При этом матери детей погодок могут более выгодно выйти во второй декрет. Это возможно если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и готовится к рождению второго малыша. Ей необходимо после оформления нового декрета написать работодателю заявление о замене лет для расчета пособия и учета дохода, который был до первого декрета. Поскольку в это время женщина работала и получала зарплату, то размер пособия может быть выше», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.