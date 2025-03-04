Казахстанцы смогут переоформлять удостоверения личности онлайн

В Казахстане планируют запустить пилотный проект по оформлению удостоверений личности онлайн. Об этом говорится в проекте приказа, размещенном на портале «Открытые НПА». Документ был разработан на основании совместного приказа министерства внутренних дел и министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и будет находиться в публичном обсуждении до 19 марта 2025 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.