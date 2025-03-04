Казахстанцы смогут переоформлять удостоверения личности онлайн

В Казахстане планируют запустить пилотный проект по оформлению удостоверений личности онлайн. Об этом говорится в проекте приказа, размещенном на портале «Открытые НПА». Документ был разработан на основании совместного приказа министерства внутренних дел и министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и будет находиться в публичном обсуждении до 19 марта 2025 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
В рамках «пилота» казахстанцам планируют предоставить возможность оформлять удостоверения личности через портал электронного правительства eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile. Такой подход станет альтернативой традиционному способу получения документа.
Цель инициативы — повышение эффективности оказания государственных услуг, а также организации работы по улучшению качества обслуживания населения по выдаче паспортов и удостоверений личности.
«При обращении пользователя на портал электронного правительства и мобильное приложение, оформление удостоверения личности осуществляется только в случае истечения его срока действия. Услуга оказывается только, если до истечения срока действия удостоверения личности осталось 30 и меньше календарных дней или срок действия удостоверения личности истек не более чем на 10 календарных дней», — говорится в документе.
По другим причинам оформление удостоверения онлайн не оказывается — пользователь получит уведомление о необходимости обратиться в ЦОН. Он увидит сообщение: «оформление не доступно, обратитесь в ЦОН».
Заявку на eGov или eGov Mobile пользователь должен заполнить самостоятельно.
«Если фотоизображение или подпись не соответствуют требованиям либо сотруднику Управления миграционной службы необходимо провести дополнительные проверочные действия, заявка аннулируется. В случае аннулировании заявки из-за некачественного фотоизображения или подписи, пользователь может оформить новую заявку. При этом ему необходимо повторно оплатить государственную пошлину. Ранее оплаченная госпошлина возвращается пользователю», — уточняется в документе.
При технических сбоях при оказании услуг, которые могут продлиться более 10 минут, пользователь может подать заявление для оформления удостоверения личности в традиционном формате.
Для реализации этой инициативы министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено обеспечить информационную безопасность и защиту персональных данных казахстанцев.
В случае утверждения совместный приказ вступит в силу после дня его официального опубликования, пилотный проект будут проводить до 31 марта 2026 года.