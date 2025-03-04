Зарубежные финансовые доноры помогут Казахстану построить АЭС

АСТАНА, 4 мар — Sputnik. Министерство национальной экономики не прекращает поиск финансовых доноров для реализации проекта строительства атомной электростанции. Переговоры ведутся, рассматриваются варианты финансирования на привлекательных условиях.
Об этом на брифинге в пресс-центре правительства республики сообщил вице-министр национальной экономики Казахстана Арман Касенов. По его словам, еще нет определенности в том, на какие средства будут строить АЭС. Прежде чем определиться с финансированием, необходимо уточнить объем работ, а, значит, оценить проект и технологии с точки зрения их стоимости.
Когда при строительстве используется иностранное оборудование, там могут быть использованы средства экспортно-кредитных агентств. То есть, когда вы покупаете оборудование из Китая, есть Эксимбанк Китая, который поставляет финансирование. В Германии — агентство Hermes, в Америке — Эксимбанк США и другие. Они могут являться потенциальными поставщиками финансирования.
Рассматривается и вариант с финансированием со стороны международных организаций, которые видят проекты в сфере энергетики «крайне привлекательными».
«Почему? Ну, потому что по ним, более или менее, понятно, какой объём продукции найдет рынок сбыта. То есть проблемы со сбытом (у АЭС — прим. Sputnik) минимальны. Точно так же на несколько лет вперёд понятен механизм ценообразования и образования тарифов. Поэтому в целом в мире считается, что проекты в электроэнергетике, в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются низкорисковыми. Здесь нет никаких сомнений в том, что финансирование будет найдено и оно будет на привлекательных условиях», — пояснил вице-министра национальной экономики Казахстана.
В январе 2025 года в Минэнерго Казахстана заявили, что АЭС в Казахстане может быть построена за счет иностранных кредитов.
В министерстве расставили акцента и дали понять, что финансирование проекта строительства АЭС за счет средств Национального фонда, ЕНПФ или республиканского бюджета не рассматривается. А срок окупаемости АЭС будет зависеть от нескольких факторов, включая стоимость строительства, тарифы на электроэнергию, эксплуатационные расходы и объём выработки энергии.
«В настоящее время поставщиками предлагаются различные варианты финансирования проекта строительства АЭС, включая экспортный кредит и привлечение финансирования международных финансовых институтов. Окончательное решение по механизму финансирования проекта будет определен после завершения переговоров с потенциальными поставщиками», — отметили в Минэнерго, отвечая на запрос агентства Sputnik.
В министерстве пояснили, что работа в данном направлении ведется, был определен перечень вопросов, поставленный перед вендерами (лицензиарами технологий — прим. Sputnik), и концу первого полугодия будут подведены итоги.
Напомним, в Казахстане 6 октября 2024 года состоялся республиканский референдум по вопросу строительства первой в стране атомной электростанции. По данным ЦИК республики, проект поддержали 71,12% избирателей.
В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация «Росатом», южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По словам Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. Окончательное решение властей республики по этому вопросу ожидается в 2025 году.