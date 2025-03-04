Зарубежные финансовые доноры помогут Казахстану построить АЭС

«Почему? Ну, потому что по ним, более или менее, понятно, какой объём продукции найдет рынок сбыта. То есть проблемы со сбытом (у АЭС — прим. Sputnik) минимальны. Точно так же на несколько лет вперёд понятен механизм ценообразования и образования тарифов. Поэтому в целом в мире считается, что проекты в электроэнергетике, в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются низкорисковыми. Здесь нет никаких сомнений в том, что финансирование будет найдено и оно будет на привлекательных условиях», — пояснил вице-министра национальной экономики Казахстана.