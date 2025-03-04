Лошкин распорядился изъять участки под строительство нового ЖК в центре Челябинска

«Изъять для муниципальных нужд у собственников земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения уведомить о принятом решении собственников земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему распоряжению», — говорится в распоряжении.