Лошкин распорядился изъять участки под строительство нового ЖК в центре Челябинска

Ранее сообщалось, что власти согласовали график строительства ЖК в районе улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова.
Там планируется возвести три многоквартирных дома. Работы начнутся в октябре 2025 года на месте двух старых домов по улицам Свободы, 82-А и Пушкина, 69.
Из документа следовало, что весной текущего года запланировано переселение жильцов и выплата компенсаций, с июня начнется снос зданий, гаражей.
«Изъять для муниципальных нужд у собственников земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения уведомить о принятом решении собственников земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему распоряжению», — говорится в распоряжении.
«Изъять у собственника долю в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 698 кв. м, для эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город Челябинск, улица Пушкина, дом № 69 (…). Изъять у собственника жилое помещение — квартиру № 1 общей площадью 57,5 квадратных метров в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Челябинск, улица Пушкина, дом № 69, для муниципальных нужд», — говорится в другом документе.
Площадь земельного участка, на котором запланировано строительство ЖК, составляет 11,6 тыс. кв.м, максимальная площадь застройки — 8,5 тыс. кв.м. Всего планируется возвести три многоквартирных дома с подземными автостоянками на 208 парковочных мест.
Реализацией проекта занимается застройщик «Гефест», который выиграл аукцион на право заключения договора о КРТ в январе 2023 года.