The Times узнала, зачем Трамп приостановил поставки оружия Киеву

Издание, ссылаясь на данные Кильского университета, подчеркивает, что США предоставили Украине вооружение и снаряды на почти $110 млрд. Большей поддержки ВСУ не оказала ни одна страна в мире.
Сейчас президент США использует поставки военной помощи в качестве средства давления на Владимира Зеленского: «заморозка» отправки вооружений должна, как считает The Times, заставить украинского лидера заключить сделку о ресурсах и редкоземельных металлах. В противном случае Киев может проиграть Москве в вооруженном противостоянии, что существенно ослабит его позиции во время переговоров.
Зеленский выражает готовность подписать документ. Однако, по мнению журналистов, Белый дом первоначально отменил сделку, а затем «заморозил» военную помощь, чтобы принудить Украину отказаться от требований гарантий безопасности со стороны США в договоре о недрах, сообщают «Ведомости».
О том, что Трамп поставил на паузу отправку вооружения и снарядов Украине из арсеналов США, стало известно 4 марта. Американский президент отдал такое распоряжение после скандальных переговоров с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 28 февраля. Тогда украинский лидер выступил против переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта. Встречу прервали, подписание сделки по ископаемым отменили. Причиной «заморозки» поставок вооружения в Белом доме объяснили позицией Зеленского — его отказом заключать мир с Москвой.