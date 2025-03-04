The Times узнала, зачем Трамп приостановил поставки оружия Киеву

О том, что Трамп поставил на паузу отправку вооружения и снарядов Украине из арсеналов США, стало известно 4 марта. Американский президент отдал такое распоряжение после скандальных переговоров с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 28 февраля. Тогда украинский лидер выступил против переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта. Встречу прервали, подписание сделки по ископаемым отменили. Причиной «заморозки» поставок вооружения в Белом доме объяснили позицией Зеленского — его отказом заключать мир с Москвой.