Глава Башкирии назвал главную задачу в работе с детьми с ОВЗ.

«Мы специально собираем здесь каждый год где-то порядка 300−400 маленьких принцесс. И я всегда даю поручение главам муниципалитетов, чтобы они организовывали подобные праздники для своих детей в районах и городах. Этим детям очень непросто. Когда их сверстники играют на улице, они в большей степени заняты какими-то процедурами, лечением, а кто-то и ходить не может. На два дня мы их собираем, привозим из дальних районов и устраиваем такой праздник. Приходят наши салоны, которые безвозмездно делают мамам и детям прически, наводят красоту. Мамы мне вот некоторые говорили, что впервые за последние 5 лет завили волосы, сделали макияж. Мамам и отдых, и уважение. Здесь много детей, папы которых ещё воюют, мы должны помогать их детям, их семьям. Вот почему это очень важно. Я к этому отношусь деловито, понятно, меня эмоции переполняют. Мы, власть, должны выполнять то, что обязаны делать», — отметил Глава Башкортостана.