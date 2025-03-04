Лукашенко поручил развивать в Беларуси майнинг

«Поэтому спрос на них будет. Ну, может быть, и нам самим это делать. Что ж мы привлекаем каких-то инвесторов, продаем им электроэнергию, хотя я не исключаю это. Но надо самим делать. Предложения такие есть. Думаю, что вы перешагнете эту бюрократию и доложите, что надо делать», — добавил Александр Лукашенко.