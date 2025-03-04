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Лукашенко поручил развивать в Беларуси майнинг

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил развивать в стране майнинг криптовалют. Об этом он заявил, обращаясь к вновь назначенному министру энергетики Алексею Кушнаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Посмотрите по этому майнингу. Все больше людей ко мне обращаются. Если нам это выгодно, давайте будем делать. У нас избыток электричества есть. Пускай делают они эту криптовалюту и так далее. Тем более, вы видите, каким путем мир идет. И особенно крупнейшая экономика мира. Они вчера объявили, что в резерве будут держать (криптовалюту. — Прим. БЕЛТА)», — сказал глава государства.

«Поэтому спрос на них будет. Ну, может быть, и нам самим это делать. Что ж мы привлекаем каких-то инвесторов, продаем им электроэнергию, хотя я не исключаю это. Но надо самим делать. Предложения такие есть. Думаю, что вы перешагнете эту бюрократию и доложите, что надо делать», — добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр