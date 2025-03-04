Драгалин ушла: назначен врио главы Антикоррупционной прокуратуры

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Временно исполнять обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры вместо ушедшей в отставку Вероники Драгалин будет Марчел Думбраван, решение решение принял Высший совет прокуроров (ВСП) на сегодняшнем заседании.
Вероника Драгалин, чьи полномочия прекратились 4 марта, опубликовала пост в соцсети, заявив, что, как простой гражданин, берет на себя обязательство «внимательно следить за работой госинститутов и за теми, кому принадлежит власть в стране».
В октябре 2021 года Высший совет прокуроров утвердил временное назначение Марчела Думбравана на должность заместителя главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры.
В 2008 году Думбраван был назначен на должность прокурора Антикоррупционной прокуратуры в подразделении на севере Молдовы.
Согласно декларации о доходах за 2023 год, Думбраван получил доход от основной работы в прокуратуре в размере 446825 леев (около 23 тысяч евро).
Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин заявила о своей отставке 19 февраля.
В своем обращении, размещенном в соцсетях, Драгалин заявила, что законопроект о слиянии АП и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), который готовится принять парламент, — это атака на систему юстиции.
Напомним, согласно проекту закона о реорганизации двух специализированных прокуратур, АП и PCCOCS будут ликвидированы, вместо них учредят Прокуратуру по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Законопроект был представлен на прошлой неделе депутатами фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) и проходит этап консультаций. Предполагается, что в случае одобрения парламентом законопроекта, руководители АП и PCCOCS лишатся своих должностей, а глава нового учреждения будет назначен по итогам конкурса, организованного Высшим советом прокуроров.