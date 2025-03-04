Драгалин ушла: назначен врио главы Антикоррупционной прокуратуры

Напомним, согласно проекту закона о реорганизации двух специализированных прокуратур, АП и PCCOCS будут ликвидированы, вместо них учредят Прокуратуру по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Законопроект был представлен на прошлой неделе депутатами фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) и проходит этап консультаций. Предполагается, что в случае одобрения парламентом законопроекта, руководители АП и PCCOCS лишатся своих должностей, а глава нового учреждения будет назначен по итогам конкурса, организованного Высшим советом прокуроров.