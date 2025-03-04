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«Это наше все». Лукашенко поставил задачу по обновлению в Беларуси электросетей

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу по обновлению в Беларуси электросетей. Об этом он заявил, обращаясь к вновь назначенному министру энергетики Алексею Кушнаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«Нам надо продолжить мероприятия по подготовке к строительству республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов. Мы об этом не единожды говорили. Не буду конкретизировать. Самое главное — обновлять электросетевую инфраструктуру с учетом возрастающего спроса населения и реального сектора экономики на электроэнергию. Это 5700 км электросетей. Это важнейшее направление. Это связано с людьми, это электромобили, это наше все», — заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что если высоковольтные сети более-менее в порядке, то на остальные сети надо обратить более пристальное внимание. «Чтобы не произошло с этими сетями пониже, как это было в Гомельской области после урагана, — сказал он. — Поэтому нам надо эти 5700 км электросетей и полторы тысячи населенных пунктов — там надо подать нормальное электричество».

Лукашенко Александр
энергетика