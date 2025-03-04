«Это наше все». Лукашенко поставил задачу по обновлению в Беларуси электросетей

Александр Лукашенко отметил, что если высоковольтные сети более-менее в порядке, то на остальные сети надо обратить более пристальное внимание. «Чтобы не произошло с этими сетями пониже, как это было в Гомельской области после урагана, — сказал он. — Поэтому нам надо эти 5700 км электросетей и полторы тысячи населенных пунктов — там надо подать нормальное электричество».