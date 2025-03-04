В Узбекистан прибыл премьер-министр Грузии

ТАШКЕНТ, 4 марта — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кабмина РУз.
В международном аэропорту Ташкента его встретили узбекский коллега — премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
В программе визита Кобахидзе — ряд двусторонних встреч, знакомство с деятельностью промпредприятий.
Также в Ташкенте состоится 10-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном с участием членов правительств двух стран.
По информации пресс-службы грузинского правительства, в состав грузинской делегации входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр спорта Шалва Гоголадзе и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.