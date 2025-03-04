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В Узбекистан прибыл премьер-министр Грузии

В программе визита Ираклия Кобахидзе — ряд двусторонних встреч, знакомство с деятельностью промпредприятий, а также участие в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном.

Источник: Пресс-служба Премьер-министра

ТАШКЕНТ, 4 марта — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кабмина РУз.

В международном аэропорту Ташкента его встретили узбекский коллега — премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

В программе визита Кобахидзе — ряд двусторонних встреч, знакомство с деятельностью промпредприятий.

Также в Ташкенте состоится 10-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Узбекистаном с участием членов правительств двух стран.

По информации пресс-службы грузинского правительства, в состав грузинской делегации входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр спорта Шалва Гоголадзе и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.