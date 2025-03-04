В Госдуме прокомментировали приостановку США военной помощи Украине

Сегодня он говорит одно, завтра — другое. Россия должна действовать так, как будто ничего не происходит. Наша задача — не пыль глотать за Трампом, а решать свои задачи, как, собственно говоря, это и происходит. Наша политика не зависит от решений, принятых в Вашингтоне, Брюсселе или в другой точке мире. Она зависит того, что принимается в Москве. Ставятся цели, задачи, выделяются ресурсы, после этого задачи решаются. А кто там пылит, кто там предоставляет или не предоставляет помощь — для нас это глубоко вторично.