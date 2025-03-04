В Госдуме прокомментировали приостановку США военной помощи Украине

Причины приостановки военной помощи
Олег Матвейчев указывает на то, что это не первое решение Дональда Трампа по ограничению военной помощи Украине.
Сегодня он говорит одно, завтра — другое. Россия должна действовать так, как будто ничего не происходит. Наша задача — не пыль глотать за Трампом, а решать свои задачи, как, собственно говоря, это и происходит. Наша политика не зависит от решений, принятых в Вашингтоне, Брюсселе или в другой точке мире. Она зависит того, что принимается в Москве. Ставятся цели, задачи, выделяются ресурсы, после этого задачи решаются. А кто там пылит, кто там предоставляет или не предоставляет помощь — для нас это глубоко вторично.
«Победа будет в любом случае. И не только над Украиной, а вообще над НАТО как таковым. Это в любом случае произойдет. Как это будет: быстро или медленно — это уже детали. Если решения Трампа будут приняты, то все произойдет быстрее», — считает Матвейчев.
Решение Трампа о приостановке поставок оружия Украине — это часть общей стратегии, это стратегически принятое решение. Трампу не нужна эта война. Америка находится не в том положении, чтобы вести несколько войн одновременно. Выкачиваются деньги, теряется репутация. В конечном итоге будет поражение. Трамп хочет этого избежать любыми способами.
О поддержке Украины со стороны ЕС
Матвейчев уверен, что все попытки Евросоюза поддержать Украину лишь усилят процессы распада внутри ЕС. И навряд ли страны объединения окажутся в выигрыше.
Если они хотят разбиться о Россию еще больше, то пусть поддерживают Украину. Они так там страдают — ни экономики, ничего нет. Все рушится. Хотят еще помучиться — пускай, кто им мешает?
США не будет поставлять военную помощь Украине до тех пор, пока ее руководство не продемонстрирует готовность к миру. Так Трамп пытается усилить давление на Зеленского после скандала в Овальном кабинете, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника в Пентагоне. По информации собеседника агентства, Штаты блокируют все поставки оружия, в том числе те, что идут транзитом через Польшу.