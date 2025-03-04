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В Госдуме прокомментировали приостановку США военной помощи Украине

В ночь на 4 марта президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине. Что стоит за решением американского лидера, как оно повлияет на завершение украинского конфликта — редакция Новостей Mail спросила у депутата Госдумы РФ, заместителя председателя комитета по информполитике, Олега Матвейчева.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Причины приостановки военной помощи

Олег Матвейчев указывает на то, что это не первое решение Дональда Трампа по ограничению военной помощи Украине.

Сегодня он говорит одно, завтра — другое. Россия должна действовать так, как будто ничего не происходит. Наша задача — не пыль глотать за Трампом, а решать свои задачи, как, собственно говоря, это и происходит. Наша политика не зависит от решений, принятых в Вашингтоне, Брюсселе или в другой точке мире. Она зависит того, что принимается в Москве. Ставятся цели, задачи, выделяются ресурсы, после этого задачи решаются. А кто там пылит, кто там предоставляет или не предоставляет помощь — для нас это глубоко вторично.

Олег Матвейчев
заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информполитике

«Победа будет в любом случае. И не только над Украиной, а вообще над НАТО как таковым. Это в любом случае произойдет. Как это будет: быстро или медленно — это уже детали. Если решения Трампа будут приняты, то все произойдет быстрее», — считает Матвейчев.

Решение Трампа о приостановке поставок оружия Украине — это часть общей стратегии, это стратегически принятое решение. Трампу не нужна эта война. Америка находится не в том положении, чтобы вести несколько войн одновременно. Выкачиваются деньги, теряется репутация. В конечном итоге будет поражение. Трамп хочет этого избежать любыми способами.

Олег Матвейчев
профессор Финансового университета при правительстве РФ, депутат Госдумы

О поддержке Украины со стороны ЕС

Матвейчев уверен, что все попытки Евросоюза поддержать Украину лишь усилят процессы распада внутри ЕС. И навряд ли страны объединения окажутся в выигрыше.

Если они хотят разбиться о Россию еще больше, то пусть поддерживают Украину. Они так там страдают — ни экономики, ничего нет. Все рушится. Хотят еще помучиться — пускай, кто им мешает?

Олег Матвейчев
профессор Финансового университета при правительстве РФ, депутат Госдумы

США не будет поставлять военную помощь Украине до тех пор, пока ее руководство не продемонстрирует готовность к миру. Так Трамп пытается усилить давление на Зеленского после скандала в Овальном кабинете, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника в Пентагоне. По информации собеседника агентства, Штаты блокируют все поставки оружия, в том числе те, что идут транзитом через Польшу.

Госдума
Трамп Дональд