В Кремле оценили последствия приостановки военной помощи США Украине

На вопрос, продолжает ли Москва считать, что в случае прекращения поставок оружия Киеву от США конфликт прекратится в кратчайшие сроки, Песков ответил: «Мы видим, что некоторые европейские страны заявляют о том, что они продолжат оказывать всестороннюю помощь. То есть они как-то будут, наверное, пытаться компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального. Но, конечно же, самый главный объем все-таки до сих пор получался из Соединенных Штатов и по каналам Соединенных Штатов. Поэтому посмотрим».