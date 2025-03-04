Полковник Ходаренок: ВСУ без помощи США продержатся не более трех недель

Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, чтобы заставить Владимира Зеленского согласиться на сделку о продаже украинских ресурсов без предоставления гарантий безопасности, которые требует Киев. Сколько продержатся ВСУ без американской помощи и какое оружие закончится в этом случае у украинских военных первым — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
Запасы есть.
Решение главы Белого дома не приведет к какому-то резкому и одномоментному изменению в характере боевых действий Вооруженных сил Украины. Например, США обеспечивают ВСУ ракетами и боеприпасами на 85−90%. В любой армии мира вопросам создания их запасов, их эшелонированию, хранению и подготовке к боевому применению уделяется первостепенное внимание. Накопленные запасы как правило делятся на войсковые и оперативные. В войсках содержится не менее двух боекомплектов. Оперативные запасы составляют не менее одного боекомплекта.
Так что у ВСУ сейчас есть определенный запас ракет и боеприпасов и одномоментно они после решения президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине не закончатся.
Назвать конкретные сроки полного израсходования боеприпасов на Украине пока затруднительно. Для этого надо иметь конкретные данные о войсковых, оперативных и запасах ракет и боеприпасов Центра в ВСУ. Но одно можно сказать точно — ~уже озвученный срок в полгода, в течение которого ВСУ смогут вести боевые действия самостоятельно, без американской помощи, преувеличен во много раз.~
Второй вопрос после ракет и боеприпасов, который встает по повестку дня для ВСУ после заявления Дональда Трампа — обеспечение украинской армии вооружением, военной и специальной техникой (ВВСТ). Но и в этой сфере все одномоментно для украинской армии не закончится. ВВСТ, как правило, поставляется в войска с заводов промышленности, ремонтных предприятий, арсеналов, баз хранения, складов, а также за счет восстановления в ремонтно-восстановительных соединениях и частях.
Американская доля тут существенная и сводится к поставке ВВСТ в основном с заводов промышленности (частью из наличия ВС США). Но и за счет ремонта ВСУ могут некоторое время протянуть (недолгое). Согласно правилам военной науки, общие запасы военно-технического имущества должны обеспечивать как минимум 25-суточную потребность всех видов ремонта вооружения и военной техники. ~Таким образом, при самом благоприятном развитии обстановки ВСУ без американской помощи продержатся не более трех недель.~
Какое вооружение закончится первым?
Но есть для Вооруженных сил Украины и крайне чувствительные точки, где прекращение военной помощи США скажется на эффективности ведения боевых действий ВСУ достаточно быстро и фатально.
В первую очередь это касается обмена разведывательными данными. К примеру, отсутствие координатной информации приведет ВСУ к самым существенным проблемам в сфере боевого применения высокоточного оружия — крылатых и тактических баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.
~Сильнейшим ударом для украинской армии может стать отключение ее терминалов от спутниковой системы Starlink.~ Сейчас она незаменима для ВСУ. Эта спутниковая система позволяет организовывать связь, боевое применение беспилотных систем эффективное управление и взаимодействие между частями и соединениями ВСУ в реальном масштабе времени.
Во-вторых, приостановка Трампом военной помощи Украине первым делом повлияет на состояние украинской противовоздушной обороны. Дело в том, что отражение ударов средств воздушного нападения в ходе СВО приводит к расходу большого количества зенитных управляемых ракет (ЗУР). И малейшие задержки в поставках ЗУР для частей и соединений зенитных ракетных войск Украины могут привести к крайне негативным последствиям в сфере прикрытия предприятий ВПК, аэродромов, складов оружия и боеприпасов, запасов ГСМ. ~Без особого преувеличения можно сказать, что зенитные управляемые ракеты в ВСУ после решения Трампа закончатся первыми.~
Однако в завершение надо обязательно добавить, что военное поражение Украины по своим последствиям для Запада никаких положительных моментов за собой не влечет. Если и будет приостановка поставок оружия со стороны Вашингтона, то незначительная, на непродолжительное время, и сугубо в воспитательных целях украинского военно-политического руководства.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),