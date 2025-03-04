Полковник Ходаренок: ВСУ без помощи США продержатся не более трех недель

Второй вопрос после ракет и боеприпасов, который встает по повестку дня для ВСУ после заявления Дональда Трампа — обеспечение украинской армии вооружением, военной и специальной техникой (ВВСТ). Но и в этой сфере все одномоментно для украинской армии не закончится. ВВСТ, как правило, поставляется в войска с заводов промышленности, ремонтных предприятий, арсеналов, баз хранения, складов, а также за счет восстановления в ремонтно-восстановительных соединениях и частях.