Лукашенко снова высказался о передаче президентских полномочий другим органам власти

«Надо подготовить проект указа, чтобы ко мне губернаторы не обращались: из одного источника там, потому параллельное проектирование, строительство и прочее. Пускай они принимают решение на местах. В крайнем случае пусть согласовывают у отраслевиков — вице-премьеров, коль мы повысили их уровень. Согласовали с ними, а мы будем контролировать. Кроме отвода земель, потому что земельные вопросы — это святое и остаются пока за Президентом. А все остальное пусть решают», — сказал Александр Лукашенко.
Промышленность, АПК, транспорт и строительство. Лукашенко сформировал оставшиеся блоки правительства.
По его словам, сейчас в этой работе много формальностей.
«Подписываю в основном, поддерживаю просьбы местных органов власти. Пусть они и принимают решения. С точки зрения переноса полномочий вниз нам надо посмотреть и освободить Президента от этих ненужных функций. В крайнем случае министр, вице-премьер по каким-то вопросам. И то — в течение суток согласовали, пусть губернаторы и местные органы власти сами разбираются и строят», — подчеркнул Президент.