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Лукашенко снова высказался о передаче президентских полномочий другим органам власти

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта во время принятия кадровых решений поручил подготовить проект указа по передаче части президентских полномочий другим властным органам, передает корреспондент БЕЛТА.

«Надо подготовить проект указа, чтобы ко мне губернаторы не обращались: из одного источника там, потому параллельное проектирование, строительство и прочее. Пускай они принимают решение на местах. В крайнем случае пусть согласовывают у отраслевиков — вице-премьеров, коль мы повысили их уровень. Согласовали с ними, а мы будем контролировать. Кроме отвода земель, потому что земельные вопросы — это святое и остаются пока за Президентом. А все остальное пусть решают», — сказал Александр Лукашенко.

Промышленность, АПК, транспорт и строительство. Лукашенко сформировал оставшиеся блоки правительства.

По его словам, сейчас в этой работе много формальностей.

«Подписываю в основном, поддерживаю просьбы местных органов власти. Пусть они и принимают решения. С точки зрения переноса полномочий вниз нам надо посмотреть и освободить Президента от этих ненужных функций. В крайнем случае министр, вице-премьер по каким-то вопросам. И то — в течение суток согласовали, пусть губернаторы и местные органы власти сами разбираются и строят», — подчеркнул Президент.

Лукашенко Александр