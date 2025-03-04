Токаев поручил повысить качество жизни жителей Туркестанской области

Глава государства был проинформирован о привлечении средств Исламского банка развития для восстановления объектов ирригации. В настоящее время одобрено финансирование 24 проектов на 135,5 млрд тенге. В целях устойчивого водообеспечения Туркестана и прилегающих 6 районов ведется строительство водохранилища «Бәйдібек ата», разрабатывается проект водохранилища «Боралдай».