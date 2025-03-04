В Узбекистане c 20 марта запретят работу китайского маркетплейса Temu

Об этом сообщили Налоговый комитет и Национальное агентство перспективных проектов, объяснив свое решение тем, что маркетплейсы должны быть зарегистрированы в стране как юридические лица.
Власти заявили, что в ходе проверки зарубежных электронных торговых площадок были выявлены нарушения законодательства в сфере электронной коммерции, розничной торговли, рекламы, защиты персональных данных, прав потребителей, а также авторских и смежных прав. В связи с этим доступ к Temu будет ограничен, хотя как именно — пока не уточняется.
Чиновники советуют узбекистанцам не оформлять новые заказы и вернуть деньги за уже оплаченные покупки, чтобы избежать возможных проблем. Также власти напоминают о рисках, связанных с передачей персональных данных зарубежным онлайн-торговым платформам, которые не зарегистрированы в Узбекистане.
Тем не менее пока остается много вопросов. Будет ли сам сайт заблокирован или ограничение коснется таможенного оформления посылок? Останется ли возможность заказывать товары в обход запрета, и будет ли за это предусмотрено наказание? Эти моменты пока остаются без ответа.
Введение подобных ограничений говорит о том, что власти продолжают ужесточать контроль над зарубежными маркетплейсами, требуя их официальной регистрации. Однако пока остается неясным, насколько эффективными окажутся эти меры и действительно ли они защитят права потребителей.