В Узбекистане c 20 марта запретят работу китайского маркетплейса Temu

Тем не менее пока остается много вопросов. Будет ли сам сайт заблокирован или ограничение коснется таможенного оформления посылок? Останется ли возможность заказывать товары в обход запрета, и будет ли за это предусмотрено наказание? Эти моменты пока остаются без ответа.