Что касается заявлений Трампа о том, что он «ничего не принес России, кроме горя», то во время предыдущего президентского срока американский лидер действительно сделал очень много против Москвы: «Действительно, все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок Трампа было введено много санкций, начались поставки оружия на Украину. Это действительно было. В этом плане можно только согласиться».