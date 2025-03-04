Приостановка США помощи Украине и возможная отмена санкций. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, после которых они сделают заявления для СМИ.
Даты послания Путина Федеральному собранию еще нет: «Мы сообщим вам, когда эта дата будет определена».
О приостановке США военной помощи Украине
Если США действительно решили приостановить военную помощь Украине, то это «может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу».
Вашингтон внесет «наилучший вклад в дело мира», если прекратит спонсировать Киев.
США при предыдущей администрации были главным спонсором военной помощи Украине, но не исключено, что теперь Европа нарастит поставки: «Мы видим, что некоторые европейские страны заявляют о том, что они продолжат оказывать всестороннюю помощь. То есть они как-то, наверное, будут пытаться компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального».
О заявлениях Трампа
Что касается заявлений Трампа о том, что он «ничего не принес России, кроме горя», то во время предыдущего президентского срока американский лидер действительно сделал очень много против Москвы: «Действительно, все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок Трампа было введено много санкций, начались поставки оружия на Украину. Это действительно было. В этом плане можно только согласиться».
Об отношениях с США
Нормализация отношений между Россией и США должна предполагать снятие санкций: «Конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций».
При этом в части прогресса в этом вопросе «пока преждевременно, наверное, о чем-то говорить»: «Мы не слышали каких-то официальных заявлений».
О российских активах
Представители Запада иногда проявляют понимание пагубных последствий в случае изъятия замороженных российских активов: «За редким исключением [на Западе] осуществляются попытки незаконно изъять наши авуары. Но упомянутое вами заявление [представителя МИД Франции] относится к этим редким исключениям, когда действительно демонстрируется понимание всей пагубности таких потенциальных действий и неизбежности весьма и весьма негативных последствий».
О праздновании 80-летия Победы
В каждом российском регионе будет свой режим празднования 80-летия Победы: «В каждом регионе будут вводиться свои режимы, потому что связано это и с темой безопасности, и с другими аспектами».
На юбилей Победы в Москве ждут многих зарубежных гостей: «Планируется огромное количество мероприятий, весьма содержательных программ по линии разных ведомств, компаний, средств массовой информации и тому подобное».
О разговоре Путина и Лукашенко
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали недавно по телефону визит белорусского лидера в Россию, который состоится в ближайшее время: «Когда именно — мы вам сообщим, сделаем это вместе с нашими белорусскими партнерами».
Путин и Лукашенко при каждом личном контакте обсуждают украинскую проблему: «Украина обсуждается каждый раз, когда президенты встречаются, этот вопрос постоянно фигурирует на повестке дня».
Россия приветствует «любые усилия» для урегулирования на Украине, в том числе со стороны Белоруссии.
О Великом посте
Кремль не смог ответить на вопрос, соблюдает ли Путин Великий пост: «Мне нужно уточнить, не могу ответить на этот вопрос».