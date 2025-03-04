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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 4 марта: главное

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов, публикуем пересказ основных заявлений.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Казаков/ТАСС

Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн сделают заявления для СМИ по итогам переговоров в Кремле. Во вторник они обсудят перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества стран и актуальные международные вопросы.

Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Россию находится на стадии подготовки. О дате сообщат дополнительно.

Дату послания Владимира Путина Федеральному собранию озвучат, как только она будет определена.

Прекращение поставок оружия Украине со стороны США может сподвигнуть Киев к мирным переговорам. По мнению Пескова, «до сих пор США были главным поставщиком этой войны».

Если США приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Представитель Кремля не исключил, что некоторые европейские страны попытаются компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального.

Наше отношение к этим санкциям хорошо известно — мы их считаем незаконными. И, конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Для нормализации российско-американских отношений надо избавиться от антироссийских санкций со стороны США. Вашингтон пока не делал никаких официальных заявлений по этому вопросу.

Песков Дмитрий