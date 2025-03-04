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Путин наградил депутата из Севастополя орденом Мужества за участие в СВО

Высокую государственную награду получил Василий Зубенко.

Источник: Законодательное собрание Севастополя

Президент России Владимир Путин наградил участника СВО, депутата из Севастополя, орденом Мужества.

Губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил о том, что перед началом пленарного заседания Законодательного Собрания вручил высокую государственную награду Василию Зубенко.

Указом президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Василий Викторович Зубенко удостоен Ордена Мужества.

Василий Зубенко — подполковник, ветеран боевых действий. Сейчас он является зампредседателя Заксобрания и руководит севастопольским региональным отделением всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Василий Викторович участвовал в спецоперации в 2023 и 2024 годах.

«Сам пошел в военкомат и отправился защищать Родину, выполнял важные задачи. Служил в бригаде беспилотной авиации “ГРОМ “Каскад”, которая занимается глубинной разведкой по обнаружению целей, корректировкой огня и уничтожением вражеских объектов”, — рассказал Развожаев.

Путин Владимир