Путин наградил депутата из Севастополя орденом Мужества за участие в СВО

«Сам пошел в военкомат и отправился защищать Родину, выполнял важные задачи. Служил в бригаде беспилотной авиации “ГРОМ “Каскад”, которая занимается глубинной разведкой по обнаружению целей, корректировкой огня и уничтожением вражеских объектов”, — рассказал Развожаев.