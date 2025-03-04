Делегация ОАЭ приехала в Нижний Новгород с ответным визитом

В составе делегации прибыли Абдулла Бакер — региональный директор по Ближнему Востоку и СНГ ТПП Дубая и руководитель представительства ТПП Дубая в России — Евгений Елемосов.
В течении двух дней они посетили нижегородские предприятия АПК, промышленности и сферы IT.
«Уже достигнута договоренность о том, что такие рабочие консультации будут проходить на регулярной основе. Это поможет нижегородскому бизнесу быстрее решать вопросы, связанные с ведением внешнеэкономической деятельности», — написал глава региона.
Ранее мы писали о том, что нижегородскую продукцию представили на выставке в Дубае.