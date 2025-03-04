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Делегация ОАЭ приехала в Нижний Новгород с ответным визитом

Как сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграмм-канале, в регион с ответным визитом прибыла делегация из Дубая, чтобы детально проработать перспективы двустороннего сотрудничества.

Источник: Reuters

В составе делегации прибыли Абдулла Бакер — региональный директор по Ближнему Востоку и СНГ ТПП Дубая и руководитель представительства ТПП Дубая в России — Евгений Елемосов.

В течении двух дней они посетили нижегородские предприятия АПК, промышленности и сферы IT.

«Уже достигнута договоренность о том, что такие рабочие консультации будут проходить на регулярной основе. Это поможет нижегородскому бизнесу быстрее решать вопросы, связанные с ведением внешнеэкономической деятельности», — написал глава региона.

Ранее мы писали о том, что нижегородскую продукцию представили на выставке в Дубае.