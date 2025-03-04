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Лукашенко поручил искать редкоземельные металлы в Беларуси

Белорусские власти хотят больше внимания уделить геологоразведке полезных ископаемых в республике, потому что вопрос обеспечения ресурсами для экономики остается актуальным.

Источник: AP 2024

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу перед вице-премьером Юрием Шулейко заняться поиском редкоземельных металлов.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп настаивает на подписании соглашения с Украиной о доступе к природным ресурсам, в том числе редкоземельным металлам. Заключение сделки с Владимиром Зеленским сорвалось после перепалки в Овальном кабинете в минувшую пятницу.

Актуальнейшая тема. В силу известных обстоятельств сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов.

Александр Лукашенко
президент Беларуси

По его словам, в отвалах пород в республике имеются редкоземельные металлы.

При этом нужно заниматься разведкой и остальных ресурсов, включая нефть, газ и прочее. Такая задача ставилась перед профильным министром.

Лукашенко считает, что в республике недостаточно развита геологоразведка, а поиском редкоземельных металлов и вовсе не занимаются.

«Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?» — подчеркнул Лукашенко.

В связи с этим белорусский лидер обратил внимание на то, что министр природных ресурсов и охраны окружающей среды должен заниматься этой тематикой.

«Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — подытожил он.

Лукашенко Александр