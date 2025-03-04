Лукашенко поручил искать редкоземельные металлы в Беларуси

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу перед вице-премьером Юрием Шулейко заняться поиском редкоземельных металлов.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп настаивает на подписании соглашения с Украиной о доступе к природным ресурсам, в том числе редкоземельным металлам. Заключение сделки с Владимиром Зеленским сорвалось после перепалки в Овальном кабинете в минувшую пятницу.
Актуальнейшая тема. В силу известных обстоятельств сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов.
По его словам, в отвалах пород в республике имеются редкоземельные металлы.
При этом нужно заниматься разведкой и остальных ресурсов, включая нефть, газ и прочее. Такая задача ставилась перед профильным министром.
Лукашенко считает, что в республике недостаточно развита геологоразведка, а поиском редкоземельных металлов и вовсе не занимаются.
«Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?» — подчеркнул Лукашенко.
В связи с этим белорусский лидер обратил внимание на то, что министр природных ресурсов и охраны окружающей среды должен заниматься этой тематикой.
«Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — подытожил он.