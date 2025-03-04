В Молдавии провели флешмоб в защиту песни «Катюша»

Израильские исполнители клезмерской музыки Klezmer Band Moldova, уроженцы Молдавии, спели 2 марта на фестивале «Мэрцишор» в Кишиневе во Дворце Республики песню «Катюша». Но администрация Национальной филармонии Молдавии сочла неуместным исполнение «Катюши», назвав ее «композицией из советско-военного репертуара», которая изначально не фигурировала в программе. Также администрация заявила, что «сожалеет об инциденте и приносит извинения публике». Сайт Stmegi.com привел пояснения самих артистов, которые заявили, что в Израиле песню исполняют в том числе на иврите уже много лет.