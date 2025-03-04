КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Активисты и сторонники оппозиционного в Молдавии блока «Победа» провели флешмоб у здания минкультуры республики в Кишиневе в защиту легендарной песни «Катюша», сообщила лидер входящей в блок партии «Возрождение» Наталья Параска.
«Мы сегодня вместе с коллегами из блока “Победа” спели песню “Катюша”, несмотря на все запугивания. И очень надеемся, что эта песня станет также символом борьбы с желтой (символический цвет правящей в Молдавии партии “Действия и солидарности” (ПДС). — Прим. ред.) чумой», — сказала она.
Израильские исполнители клезмерской музыки Klezmer Band Moldova, уроженцы Молдавии, спели 2 марта на фестивале «Мэрцишор» в Кишиневе во Дворце Республики песню «Катюша». Но администрация Национальной филармонии Молдавии сочла неуместным исполнение «Катюши», назвав ее «композицией из советско-военного репертуара», которая изначально не фигурировала в программе. Также администрация заявила, что «сожалеет об инциденте и приносит извинения публике». Сайт Stmegi.com привел пояснения самих артистов, которые заявили, что в Израиле песню исполняют в том числе на иврите уже много лет.
По словам Параски, песня «Катюша» — это символ межнациональной и международной дружбы.
«Под эту песню люди воевали, боролись за жизнь, за свободу, в том числе за свободу тех, кто сейчас извиняется, и за свободу тех, кто заставляет извиняться», — отметила она.
После прихода в Молдавии к власти ПДС, негласным лидером которой является президент Майя Санду, в стране проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Памятники военным соседнего государства появляются в разных регионах, включая Кишинев и Фалешты, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства.
Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.