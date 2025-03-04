Сестра лидера КНДР пригрозила обновить рекорд в применении сил сдерживания

«Мы не будем сидеть сложа руки и только комментировать ситуацию. Если США продолжат обновлять рекорд в демонстрации военных сил, то и нам придется побить рекорд в применении стратегических сил сдерживания», — заключила Ким Ё Чжон, добавив, что «весьма опасно» проверять волю и способность Северной Кореи защищать свой суверенитет.