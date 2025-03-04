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«Земля это святое». Лукашенко сказал какие полномочия останутся за президентом

Лукашенко сказал, что в Беларуси никто не будет решать, кроме президента.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о сохранении за президентом определенных функций при передаче президентских полномочий другим органам власти, сообщает БелТА.

В частности, Александр Лукашенко сказал о передаче части полномочий президента: «Чтобы ко мне губернаторы не обращались».

Но при этом назвал полномочия, которые все еще будут оставаться за главой страны.

— Кроме отвода земель, потому что земельные вопросы — это святое и остаются пока за президентом. А все остальное пусть решают, — прокомментировал он.

Но еще белорусский лидер обратил внимание на существование в этой работе большого количества формальностей. Отмечая, что в основном подписывает и поддерживает просьбы, поступающие от местных властей.

Кроме того, Александр Лукашенко назвал главный вопрос, который нужно решать в Беларуси.