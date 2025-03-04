«Земля это святое». Лукашенко сказал какие полномочия останутся за президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о сохранении за президентом определенных функций при передаче президентских полномочий другим органам власти, сообщает БелТА.
В частности, Александр Лукашенко сказал о передаче части полномочий президента: «Чтобы ко мне губернаторы не обращались».
Но при этом назвал полномочия, которые все еще будут оставаться за главой страны.
— Кроме отвода земель, потому что земельные вопросы — это святое и остаются пока за президентом. А все остальное пусть решают, — прокомментировал он.
Но еще белорусский лидер обратил внимание на существование в этой работе большого количества формальностей. Отмечая, что в основном подписывает и поддерживает просьбы, поступающие от местных властей.
Кроме того, Александр Лукашенко назвал главный вопрос, который нужно решать в Беларуси.