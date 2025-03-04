«Чтобы ко мне губернаторы не обращались». Лукашенко сказал о передаче части полномочий президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь высказался о передаче президентских полномочий другим органам власти, сообщает БелТА.
Так, 4 марта белорусский лидер поручил подготовить проект указа для передачи части президентских полномочий другим органам власти. И объяснил, какие президентские полномочия будут переданы.
— Надо подготовить проект указа, чтобы ко мне губернаторы не обращались: из одного источника там, потому параллельное проектирование, строительство и прочее, — перечислил он.
Лукашенко сказал, что решения по названным вопросам главы областей будут принимать на местах. И только при необходимости согласовывать с отраслевыми вице-премьерами.
— В крайнем случае пусть согласовывают у отраслевиков — вице-премьеров, коль мы повысили их уровень, — указал глава республики.
Таким образом, губернаторы будут согласовывать некоторые вопросы с вице-премьерами, а президент и правительство — контролировать.
— Пусть решают, — констатировал лидер Беларуси.
Также правительству глава государства сказал посмотреть и освободить президента от ненужных функций в плане переноса полномочий вниз. Он указал, что в крайнем случае согласованиями могут заниматься премьер-министр или вице-премьеры. При этом — в сжатые сроки.
— И то — в течение суток согласовали, пусть губернаторы и местные органы власти сами разбираются и строят, — заключил президент.
Но еще Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси никто не будет решать, кроме президента: «Земля это святое».
Кроме того, Александр Лукашенко назвал главный вопрос, который нужно решать в Беларуси.