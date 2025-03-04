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Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам найти редкоземельные металлы в Белоруссии. Об этом сообщает агентство БелТА.

Источник: пресс-служба президента РБ

«Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — призвал Лукашенко. Президент также отметил, что редкоземельные металлы — это будущее. Такое заявление он сделал, обозначая задачи для профильного блока в правительстве Белоруссии.

Лукашенко также назвал вопрос о редкоземельных металлах «актуальнейшей темой». Он считает, что на территории Белоруссии есть несколько редкоземельных металлов. «Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее», — подытожил президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко выразил готовность помочь в урегулировании российско-украинского конфликта. «Если я как-то могу помочь, я сделаю это с большим удовольствием», — добавил глава Белоруссии.

Лукашенко Александр