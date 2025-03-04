КБТУ вернули в собственность государства

Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) на минувшей неделе перешел под контроль государственной Компании по управлению возвращенными активами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на отчет университета.
С 27 февраля университет был передан новому акционеру. До этого момента КБТУ находился в руках Фонда образования Нурсултана Назарбаева, основным бенефициаром которого является Динара Кулибаева, дочь первого президента Казахстана.
На сайте фонда КБТУ продолжает числиться среди его активов, наряду с другими университетами, где фонд является совладельцем. При этом сам университет на своем сайте не сообщает об изменениях в составе акционеров.
К слову, КБТУ был основан в 2000 году, и с 2003 года его контролировала нацкомпания «КазМунайГаз». В дальнейшем университет передал несколько научных институтов и в 2018 году был продан Фонду образования Нурсултана Назарбаева.