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Лукашенко поручил Госстандарту обеспечить новые требования и защиту внутреннего рынка

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от Госстандарта обеспечить новые требования и защиту внутреннего рынка. Об этом он заявил, принимая кадровые решения по новому составу правительства. Во главе Государственного комитета по стандартизации осталась Елена Моргунова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Что касается Госстандарта. Нужны современные требования к продукции, услугам, инструментам, стандартизации. Нужны новые требования. Вы знаете, как это делать. Если можете — делайте, — сказал Александр Лукашенко. — Защита внутреннего рынка должна быть обеспечена. Важнейший вопрос. Мы не должны упускать свой рынок, каким бы он ни был — большой, малый и так далее. Нужно содействовать экспорту, обеспечить импортозамещение посредством инструментов стандартизации».

Президент также напомнил о задаче в меру необходимости заниматься вопросами цифровой трансформации.

Лукашенко Александр