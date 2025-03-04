Лукашенко поручил Госстандарту обеспечить новые требования и защиту внутреннего рынка

«Что касается Госстандарта. Нужны современные требования к продукции, услугам, инструментам, стандартизации. Нужны новые требования. Вы знаете, как это делать. Если можете — делайте, — сказал Александр Лукашенко. — Защита внутреннего рынка должна быть обеспечена. Важнейший вопрос. Мы не должны упускать свой рынок, каким бы он ни был — большой, малый и так далее. Нужно содействовать экспорту, обеспечить импортозамещение посредством инструментов стандартизации».